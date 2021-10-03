شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار السمك في سوق العبور للجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم الأحد 3-10-2021، وتراوحت أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، وسجل البلطي المزارع 1 20-23 جنيها للكيلو، و البلطي المزارع 2 سجل 17-19 جنيها، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البوري "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 25-35 جنيها للكيلو،وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وتراوح البربون بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو.

و سجلت أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو ، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها.