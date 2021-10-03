شكرا لقرائتكم خبر عن هوبلو تبتكر ساعة كلاسيك فيوجون المملكة العربية السعودية ناشيونال داي 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - إشادة بالإرث الغني للمملكة العربية السعودية وتطورها الملهم، تعاونت هوبلو مع شركائها في السعودية، شركة عطار المتحدة، لابتكار ساعة تسلط الضوء على ثنائية المملكة من خلال فن الانصهار وهي ساعة كلاسيك فيوجون المملكة العربية السعودية ناشيونال داي ٢٠٢١.

وقال ريكاردو غوادالوبي الرئيس التنفيذي لهوبلو: نحن مسرورون للغاية بتكريمنا المملكة العربية السعودية من خلال إحدى أشهر ساعاتنا، ساعة كلاسيك فيوجن. لهذه الساعة الأولى المستلهمة من المملكة، أردنا أن نجمع ما بين خبرة هوبلو الحصرية وجوهر المملكة المتميز. أما النتيجة النهائية فهي ساعة كلاسيكية تتكيف مع جميع الحالات المزاجية وتضفي أناقة وطابعا عصريا على إطلالة الشخص الذي يرتديها، في جميع المناسبات.

من جانبه قال محمد عطار من شركة عطار المتحدة: يسعدنا ويشرفنا أن نكشف مع شريكتنا هوبلو عن إطلاقنا لهذا الاصدار المحدود المخصص والمستوحى من وطننا العظيم. نحن على ثقة أن الهوبلوتيستا السعوديين سيشعرون بالفخر لدى ارتداء هذه الساعة تماما مثلنا عندما ابتكرناها.

وعبر ابتكارها كثمرة للتناغم الإبداعي بين عظمة المملكة العربية السعودية وخبرة هوبلو، تشكل ساعة كلاسيك فيوجون المملكة العربية السعودية ناشيونال داي ٢٠٢١ إشادة بالرقي والفخامة. فبعدما صنعت بعلبة من السيراميك الأسود بقطر بالغ 45 مم وقرص باللون الأخضر غير اللامع، تتميز هذه الساعة ليس بلونها الآسر فحسب، بل بالمادة التي تم اختيارها لابتكارها: السيراميك. تمتاز هذه المادة التي تشتهر بها هوبلو بمقاومتها للخدش ومتانتها العالية. إنها قوية إنما فائقة الخفة ومريحة على المعصم.

أما الأحزمة فهي البصمة المميزة لبراعة هوبلو الحرفية كون المطاط قد أصبح واحدا من المواد الشهيرة والأساسية للعلامة ورمزا إلى مقاربتها العصرية لصناعة الساعات. لقد أصبحت المواد جزءا لا يتجزأ من جوهر هوبلو، ما يجعلها سمات أساسية للساعات، نظرا لجمالياتها ومقاومتها للخدش ومتانتها. ومع توفرها بالمطاط المبطن، باللون الأخضر أو بالطبعة المموهة، تشكل الأحزمة عناصر أساسية من الساعة وإشادة بالتنوع الثقافي للمملكة العربية السعودية.