شكرا لقرائتكم خبر عن 1.705 تريليون ريال الأصول الاحتياطية بالخارج في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة بالخارج بنسبة 3 % في أغسطس الماضي، لتسجل 1.705 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.655 تريليون في يوليو 2021، فيما بلغت الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج 1.131 تريليون ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة 1.5 % مقابل 1.114 تريليون ريال.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي أن حصة النقد الأجنبي والودائع في الخارج بلغت في أغسطس الماضي نحو 475.673 مليار ريال، مقابل 493.894 مليار ريال في يوليو 2021، منخفضة بنسبة 3.7 %، بينما بلغ وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 14.447 مليار ريال، مقارنة بـ14.480 مليار ريال، بانخفاض 0.2 %.

وأشارت النشرة إلى أن حقوق السحب الخاصة بلغت 82.319 مليار ريال في أغسطس 2021، مقابل 31.239 مليار ريال في يوليو الماضي، مرتفعة بنسبة 163.5 %، وواصل احتياطي الذهب النقدي استقراره عنده 1.624 مليار ريال.

ولفتت النشرة إلى أن إجمالي الأصول الاحتياطية ارتفع على أساس سنوي مقارنة بشهر أغسطس من 2020 بنسبة 0.3 %، إذ سجل في العام الماضي بالشهر ذاته 1.700 تريليون ريال، بينما زادت الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج بنسبة 10.9 %، إذ سجلت في أغسطس 2020 نحو 1.020 تريليون ريال.

وبحسب النشرة انخفض النقد الأجنبي والودائع في الخارج من 635.009 مليار ريال في أغسطس 2020، إلى 475.673 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الحالي بنسبة 25 %، بينما ارتفع وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي على أساس سنوي بنسبة 17.7 %، مقارنة بأغسطس 2020، الذي سجل 12.277 مليار ريال، في حين قفزت حقوق السحب الخاصة على أساس سنوي بنسبة 165.9 %، مقارنة بـ 30.960 مليار ريال في أغسطس من العام الماضي.