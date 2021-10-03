شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار النفط في أسبوع.. وترقب لاجتماع أوبك+ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباينت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، فيما أغلقت التعاملات، الجمعة، على انخفاض وسط احتمالات بأن يعزز تحالف أوبك+ زيادة مزمعة للإنتاج بهدف تخفيف المخاوف بشأن المعروض، بينما تسبب صعود أسعار الغاز في تحفيز بعض منتجي الكهرباء على التحول من الغاز إلى النفط.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو ما يعادل 0.2 % إلى 78.19 دولار للبرميل، لكنها ما زالت تتجه صوب تحقيق زيادة بسيطة في الأسبوع، لتحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا إلى 74.88 دولار للبرميل، بيد أن العقد ما زال على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع السادس على الترتيب.

وتتجه الأنظار إلى اجتماع أوبك+، غدا إذ سيناقش المنتجون ما إذا كانوا سيتجاوزون اتفاقهم الحالي لتعزيز الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر وديسمبر.

وتوقع محللون أن تمدد أوبك+ قرارها بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر بين أغسطس وديسمبر، مشيرين إلى أن برنت سيحتاج إلى الاستمرار فوق 80 دولارا لكي يغير ذلك الوضع.

وفي يوم الخميس تراجع خام برنت 8 سنتات إلى 78.56 دولار للبرميل وارتفع الخام الأمريكي 11 سنتا إلى 74.94 دولار للبرميل.

وفي يوم الأربعاء تراجعت أسعار النفط وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 45 سنتا، أو 0.57 %، لتسجل عند التسوية 78.64 دولار للبرميل، وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 46 سنتا، أو 0.6 %، إلى 74.83 دولار للبرميل.

وفي يوم الثلاثاء نزل خام برنت بعد أن تجاوز 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات تقريبا، وفقدت موجة صعود استمرت خمسة أيام قوة الدفع إذ باع المستثمرون الخام لجني الأرباح.

ونزل خام برنت 44 سنتا أو ما يعادل 0.6 % إلى 79.09 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 عند 80.75 دولار.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو ما يعادل 0.2 % إلى 75.29 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 76.67 دولار وهو الأعلى منذ يوليو.

وفي الإثنين الماضي ارتفعت أسعار النفط لليوم الخامس على التوالي وزاد خام برنت 1.14 دولار أو 1.5 % إلى 79.23 دولار للبرميل بعدما سجل الأسبوع قبل الماضي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

وصعد الخام الأمريكي 1.11 أو 1.5 % إلى 75.09 دولار للبرميل وهو أعلى سعر له منذ يوليو بعدما سجل خامس زيادة أسبوعية على التوالي الأسبوع الماضي.