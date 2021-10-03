شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: طرح 10 خدمات للإسكان عبر منصة مصر الرقمية قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريح خاص الخليج 365، عن طرح 10 خدمات جديدة للإسكان الاجتماعي عبر منصة مصر الرقمية قريبا، يحصل عليها المواطنين اونلاين، منها حجز شقق للإسكان الاجتماعي وسداد قيمة الوحدات وغيرها.

وارتفع عدد مستخدمى "منصة مصر الرقمية" والطلبات والخدمات المتاحة من خلالها، حيث تعمل على تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية أونلاين من مكان واحد، والتى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تجريبيا فى أغسطس 2020.

ويصل عدد المواطنيين الذين سجلوا بياناتهم علي منصة مصر الرقمية نحو 3.3 مليون مواطن، كما تم تقديم نحو 8.3 مليون طلب، كما يوجد حاليا 90 خدمة حكومية رقمية تتوافر عبر المنصة حاليا مستهدف زيادتها إلى 108 خدمات رقمية بنهاية سبتمبر.