شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 10.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 505.5 مليون جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 8.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 353.8 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث، "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول بلغ 48.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 295.4 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 12.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 235 مليون جنيه، ثم "المنصورة للدواجن" بحجم تداول 108.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 214.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر"، بحجم تداول بلغ 11.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 190 مليون جنيه، ثم "الشمس للإسكان والتعمير" بحجم تداول 15.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 186.8 مليون جنيه، ثم "شارم دريمز للاستثمار السياحي"، بحجم تداول 13.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 165.9 مليون جنيه، وفي المركز التاسع "الإسماعيلية مصر للدواجن"، بحجم تداول 9.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 122.7 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "شركة القاهرة للدواجن"، بحجم تداول بلغ 29.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 111.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10517.03 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، آخر أسبوع في شهر سبتمبر، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 2722.61 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 1.36% ليغلق عند مستوى 3671.6 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.02% ليغلق عند مستوى 12885.56 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 11.85% ليغلق عند مستوى 4744.26 نقطة.