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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أطلقت رحلة تعليمية للفوترة الالكترونية «فاتورة» عبر موقعها الالكتروني، تتيح للعموم والمهتمين معرفة التفاصيل كافة المرتبطة بالفوترة الالكترونية المزمع تطبيقها في 4 ديسمبر المقبل، وذلك بطريقة تفاعلية تحتوي على فيديوهات وصور وأسئلة تفاعلية، بهدف تسهيلها وتبسيطها على الجميع. وتتضمن الرحلة التعليمية العديد من المعلومات والتفاصيل المرتبطة بالفوترة الالكترونية، التي من أبرزها الفئات الخاضعة للائحة، وفوائد ومراحل تطبيقها، إضافة إلى متطلبات كل مرحلة، وأنواع الفواتير الضريبية، إلى جانب إيضاح مفصل حول أوجه الاختلاف بين الفاتورة الالكترونية والفاتورة الورقية.



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