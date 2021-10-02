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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت على شهادتي الجودة العالمية الآيزو (9001) و (10002)، التي تتعلق بمراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات في المنظمة، إضافة لمعالجة الشكاوى وزيادة رضا العملاء وتحديد جوانب التحسين في المنظمة للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة في بيئة العمل، وتقديم أفضل الخدمات للفئات المستهدفة في القطاع المالي. وأكد مدير عام الأكاديمية المالية مانع آل خمسان، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للعمل الدؤوب والجهود المخلصة التي بذلها فريق العمل للارتقاء بالأعمال، والمضي قدما نحو تحقيق التطلعات والمستهدفات ضمن خطط واستراتيجيات الأكاديمية لتحقيق المستوى العالي من الأداء، وصولا إلى أعلى درجات الكفاءة في بيئة العمل، وتقديم أفضل الخدمات للفئات المستهدفة.



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