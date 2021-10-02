شكرا لقرائتكم خبر 9 معلومات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسهم في توفير استهلاك الإنارة سواء قبل شراء منتج الإنارة بالتركيز على الأعلى كفاءة أو بعد تركيب المنتج باتباع سلوكيات تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة. وبحسب الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (#لتبقى) تضمنت تلك المعلومات: - الإضاءة على المستوى الأخضر توفر ثماني مرات عن الإضاءة التقليدية -الإضاءة على المستوى الأخضر توفر حتى 75% من الاستهلاك - الإضاءة الموفرة (LED) يدوم عمرها ثمانية أضعاف عمر الإضاءة العادية (المتوهجة) - الإضاءة الطبيعية تغنيك عن (اللمبات) - حساسات الحركة تقلل الاستهلاك بإطفاء الإنارة تلقائيا عند عدم الحاجة - الإضاءة المصدرة للحرارة (المتوهجة) تزيد استهلاك أجهزة التكييف - تقسيم مفاتيح الإنارة يساعدك على التقليل من الاستهلاك - تحقق من صحة البطاقة كفاءة الطاقة للإضاءة عبر تطبيق تأكد - إطفاء الإنارة عند عدم الحاجة.



كانت هذه تفاصيل خبر 9 معلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.