جولات رقابية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذها فريق رقابي يمثل وزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة أخيرا، على 39 مصنعا للعزل الحراري في عدد من مناطق بالمملكة، وأسفرت عن ضبط وحجز 223,909 منتجات مخالفة، من 12 مصنعا مخالفا. وشملت المنتجات المستهدفة بالرقابة (البولي ستايرين - المتمدد والمبثوق، رغوة البولي يورثان، البولي يورثان والبولي إيزوسينورات، الصوف المعدني- الصخري والزجاجي).

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