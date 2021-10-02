شكرا لقرائتكم خبر عن 98% من طريق الكباش.. تعرف على نسب تنفيذ مشروعات الآثار والمتاحف الجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مصر على انجاز العديد من المشروعات الأثرية من أعمال تطوير وترميم، وإنشاء المتاحف الجديدة، وفي السطور التالية نستعرض نسب الإنجاز في المشروعات الكبرى أبرزها المتحف المصري الكبير وطريق الكباش.

1 - المتحف المصري الكبير: نسبة إنجاز الأعمال الهندسية المتحف المصري الكبير 99.%

الانتهاء من تثبيت القطع الأثرية الثقيلة بالبهو والدرج العظيم بنسبة 100.%

وضع القطع الأثرية الخاصة للملك توت عنخ آمون داخل 75 فاترينة من أصل 107 فاترينة.

الانتهاء من نقب وترميم وصيانة 55804 قطعة أثريه بالمتحف.

حصول مركز ترميم الآثار على شهادة اعتماد المواصفات القياسية الدولية "الأيزو" الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ثم على شهادتي "أيزو" لنظام إدارة البيئة، ونظام إدارة الجودة.

توقيع التعاقد مع تحالف "حسن علام" لتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف.

نقل مركب خوفو الأولى من منطقة الأهرامات الأثرية إلى المتحف المصري الكبير.

2 - قصر محمد علي بشبرا: بلغت نسبة التنفيذ بقصر الفسقية 99% وتم الانتهاء من ترميم كشك الجبلاية.

3 - مشروع خفض المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية: بلغت نسبة التنفيذ 87.%

4 - طريق الكباش بالأقصر: بلغت نسبة التنفيذ 98.%

5 - تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية: بلغت نسبة التنفيذ 87.%