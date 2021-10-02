شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر تسجل تراجعا بقيمة 20 جنيها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبط سعر الذهب في السوق المصري خلال الشهر المنقضى، حوالي 20 جنيها لكل عيار في الصاغة، وذلك مع تراجع في السعر العالمي للذهب بأكثر من 3 % للأونصة لتسجل تراجع من 1818 دولار إلى 1760 دولار وقت صياغة هذه السطور.

سعر الذهب عيار 21 هبط من 790 جنيها للجرام مستهل تداولات شهر سبتمبر 2021 إلى مستويات 770 جنيها بختام جلسات التداول هذا الشهر، وذلك استجابة لهبوط سعر أونصة الذهب على المستوي العالمي.

بالنسبة لمستقبل حركة الذهب أكتوبر 2021 فإن سيناريو الهبوط هو الأقوى حاليًا حيث تشير التوقعات إلى احتمالية تراجع الذهب لمستويات دون 1700 دولار في البورصات العالمية، وهذا قد ينزل بسعر الذهب في مصر لمستويات 720 جنيها وقد يهبط لـ 700 جنيها عيار 21

هناك سيناريو آخر وهو صعود الذهب، وهذا قد يكون سببه الرئيسي هو أزمة شركة العقارات الصينية الشهيرة ايفرجراند، وفي حالة أن تفاقمت أزمتها فإنها قد تدفع الذهب للصعود لأنها تخلق حالة توتر في الأسواق، وقد نشهد صعود الذهب لمستوى 1800 دولار وفي مصر قد تصل الأسعار لمستوى 795 جنيها لعيار 21