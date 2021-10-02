شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 900 مليار جنيه لتحسين جودة المياه وتطوير مصادر جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 2-10-2021 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها، تأكيد الدكتورة هالة السعيد، أن قضية ندرة المياه وسبل العيش والأمن الغذائي وحقوق الإنسان لها آثار مهمة على حياة ورفاهية الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم.

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ورشة عمل افتراضية رفيعة المستوى بعنوان "ندرة المياه وسبل العيش والأمن الغذائي وحقوق الإنسان" والمنعقدة تحت رعاية مصر والإكوادور وفيجي والمجر والأردن والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وخلال كلمتها بورشة العمل، أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن قضية ندرة المياه وسبل العيش والأمن الغذائي وحقوق الإنسان لها آثار مهمة على حياة ورفاهية الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، موضحة أن مصر معرضة بشكل كبير للتأثيرات المحتملة لأزمة المياه العالمية. خاصة وأنها دولة ذات كثافة سكانية عالية، وتكافح مصر بالفعل لمواجهة النقص المتزايد في المياه، بالاعتماد على مصدر واحد للمياه هو نهر النيل وهو يمثل 97٪ من مواردها المائية، ويقدر نصيب الفرد من إمدادات المياه السنوية في مصر حاليًا بنحو 560 مترًا مكعبًا، أي ما يقرب من 50٪ تحت خط الفقر المائي العالمي. بحلول عام 2025 ، ومن المتوقع أن ينخفض هذا إلى حوالي 500 متر مكعب.

وسلطت السعيد، الضوء على مشروع تنمية الريف المصري مبادرة "حياة كريمة" ، والذي يهدف إلى تطوير أكثر من 4200 قرية على مدى ثلاث سنوات، بتكلفة تزيد عن 30 مليار دولار أمريكي. وتهدف هذه المبادرة الرئاسية إلى القضاء على الفقر وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي، كما تخصص الخطة الاستراتيجية القومية للموارد المائية في مصر 900 مليار جنيه مصري لمجالات تحسين جودة المياه، والحفاظ عليها، وتطوير مصادر جديدة للمياه.

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم الاتفاق مع هيئة الشراء الموحد على وضع خطة عمل لبدء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأطباء الشبان، مشيرة إلى أن خطة العمل تتضمن إقامة سلسلة من المعارض المتخصصة بالقاهرة وعدد من المحافظات الرئيسية، لتوفير التجهيزات الطبية للأطباء ومراكز الآشعة، وإتاحتها من خلال برامج تمويلية ميسرة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع نقابة الأطباء.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة مع اللواء بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، لبحث آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم الأطباء الشبان، وذلك بحضور المهندس طارق شاش نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومى عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض، والدكتور محمد السيد رئيس الإدارة المركزية للإمداد والتموين الطبي، والدكتور يوسف حمزة أمين عام اتحاد المهن الطبية.

ناقش المهندس خالد صديق مدير صندوق التنمية الحضرية و الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية تطوير عدد من المشروعات بالغريية وذلك ضمن خطة المحافظة ‏والصندوق لتطوير عواصم المدن والمناطق العشوائية‎.

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بدأ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات وعلى رأسها أعمال إنشاء مشروع منطقة العجيزي ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المدن، كما تطرق الاجتماع الي بحث موقف تطوير المناطق غير المخططة بعدد 5 مناطق بمدينة طنطا وعدد 2 ‏منطقة بالمحلة الكبرى.

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم الانتهاء من مشروعات المحلة في أول شهر أكتوبر ‏‏2021 وأنه سيتم الانتهاء بالمواقع بمدينة طنطا في خلال شهر حيث يتم تطوير تلك المناطق من خلال إدخال ‏وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ورصف جميع الشوارع سواء بالأسفلت أو ‏الانترلوك‎.