شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات أسعار الذهب خلال أكتوبر 2021.. المعدن الأصفر رايح فين؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش برنامج أسواق الذي يقدمه الزميل إسلام سعيد في حلقة جديدة اليوم السبت 2 أكتوبر 2021، توقعات حركة الذهب خلال شهر أكتوبر الجاري، ومستقبل حركة الأسعار وتوجهات السوق واحتمالية الصعود والهبوط في سعر الذهب.

سوق الذهب العالمي يترقب إعلان أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال 2 و3 نوفمبر 2021، وهذا الاجتماع يضغط على سعر الذهب من الآن لتشهد الأسعار هبوط لمستويات 1760 دولار وفي مصر سعر 770 جنيها لعيار 21.

بالنسبة لمستقبل حركة الذهب أكتوبر 2021 فإن سيناريو الهبوط هو الأقوى حاليًا حيث تشير التوقعات إلى احتمالية تراجع الذهب لمستويات دون 1700 دولار في البورصات العالمية، وقد يتراجع سعر الذهب في مصر لمستويات 720 أو 700 جنيه بعيار 21.

هناك سيناريو آخر وهو صعود الذهب، وهذا قد يكون سببه الرئيسي هو أزمة شركة العقارات الصينية الشهيرة ايفرجراند، وفي حالة أن تفاقمت أزمتها فإنها قد تدفع الذهب للصعود لأنها تخلق حالة توتر في الأسواق، وقد نشهد صعود الذهب لمستوى 1800 دولار وفي مصر قد تصل الأسعار لمستوى 795 جنيها لعيار 21.

توقعات أسعار الذهب المنشور والمذاعة في حلقة أسواق قابلة للتغير المستمر بسبب تطورات السوق العالمي للذهب، واحتمالية حدوث بعض الطوارئ مما قد يغير من خريطة التوقعات.