شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 2 أكتوبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 2-10-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية، ليثبت سعره في البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.26 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.87 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، ثبت سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت الموافق 2 أكتوبر 2021، أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى، وبنك الإسكندرية استقر عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال الفترة اجازتهم الأسبوعية يومى الجمعة والسبت.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.85 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.25 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.45 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس51.94 جنيه للشراء

52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.37 جنيه للشراء.

52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.47 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.31 جنيه للشراء.

52.35 جنيه للبيع.