شكرا لقرائتكم خبر عن 79.28 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط في الأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط، 79.28دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، عند التسوية أمس الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.88دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية،أمس الجمعة أغلقت فوق مستوي 78 دولار للبرميل، وهو قرب أعلي مستويات لها في ثلاث سنوات ،حيث جاءت الأسعار مدعومة بالتوقعات بمحافظة وزراء تحالف أوبك بلس علي معدلات معتدلة لرفع الإنتاج وذلك خلال اجتماعها خلال الأسبوع الجاري .

وسجل خام برنت مكاسب أسبوعية تعد الرابعه له على التوالي،كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية هي السادسه له.