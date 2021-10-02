شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة للبنك الأهلي المصري على افتتاح فرع جديد بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء السعودي على منح البنك الأهلي المصري الترخيص لافتتاح فرع للبنك بالمملكة العربية السعودية ، بعد حصول البنك على تصريح البنك المركزي المصري باتخاذ الإجراءات اللازمة للتواجد بالمملكة لمزاولة أعماله.

وفي تعقيب له، وجه هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري الشكر والامتنان للسلطات السعودية ممثلة في مجلس الوزراء والبنك المركزي السعودي الذي قام بكافة التيسيرات في كافة المراحل وصولا الى مرحلة الحصول على الترخيص وهو ما يعكس حرص المملكة واهتمام مسئوليها بتواجد البنك الأهلي المصري بفرع في السعودية.

وأضاف عكاشه ان افتتاح فرعا للبنك بالسعودية يعد خطوة استراتيجية هامة تخدم خطط البنك الطموحة للتوسع والانتشار الخارجي في أهم المراكز الحيوية خارج مصر بمختلف أنحاء العالم، مشيرا الى ان التوسع في الدول العربية هو احد استراتيجيات هذا الانتشار، خاصة في البلاد التي تشهد حركة تجارية واستثمارات بينية نشطة، حيث تأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة تلك البلاد، سواء من جانب العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين أو من خلال التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الممتد الذي سيدعمه تواجد فرع من البنك بالمملكة

الى ان الجالية المصرية بالسعودية تعد أحد أكبر وأهم الجاليات حيث يفوق تعدادها ثلاثة ملايين مصري يعملون بمختلف المجالات الحيوية التي تخدم اقتصاد المملكة، وأكد عكاشه على أن السوق السعودية من أكثر الأسواق الواعدة في منطقة الخليج العربي، بل وفي قارة آسيا بأكملها، وأن حرص البنك على ان يتواجد بها يأتي استنادا الى احتياجات المصريين العاملين بها، وكذا رغبة العديد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين لدعم حركة التجارة البينية بين البلدين لكل من الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة وتسهيل الإجراءات المصرفية لمشروعاتهم الاستثمارية، خاصة ان السعودية تعد ثاني أكبر الدول استثمارا في مصر بحجم استثمارات تخطى 6 مليارات دولار.

وأشار يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك كان قد تقدم بطلب الى البنك المركزي السعودي لافتتاح فرعا بالعاصمة السعودية الرياض، وانه مع ورود الترخيص من السلطات السعودية سيبدأ العمل فورا في اختيار المكان الملائم لافتتاح الفرع في أقرب وقت ممكن، مع استيفاء كافة المتطلبات الرقابية الواردة من السلطات السعودية، ثم استكمال باقي الاجراءات اللازمة لتجهيزه بكافة الاحتياجات التي تليق ببنك أهل مصر.

ومن جانبها أكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أنه سيراعى تطبيق أحدث التقنيات في العمل المصرفي في فرع البنك بالسعودية، وكذا اختيار أفضل الكوادر البشرية المدربة لضمان أعلى معدلات الجودة في الخدمة التي سيقدمها البنك، مؤكدة على ان فرع السعودية سيتولى تقديم مختلف الاعمال المصرفية التي تشمل كافة منتجات وخدمات البنك التي تتم استنادا الى دراسة احتياجات العملاء المستهدفين

وأضافت أن البنك لديه شبكة من الفروع ومكاتب التمثيل الخارجية تتمثل في فرعين بالصين والولايات المتحدة الأمريكية، وثلاثة مكاتب تمثيل في إثيوبيا وجنوب إفريقيا والإمارات العربية، ومؤسستين تابعتين بالمملكة المتحدة والسودان وقريبا بجنوب السودان وليبيا، واضافت الباز ان التوسع الخارجي في شبكة فروع ومؤسسات البنك يعكس الثقة والمصداقية التي يتمتع بها البنك لدى مختلف المؤسسات المالية، إضافة إلى امتلاكه شبكة مراسلين في أكثر من 80 دولة حول العالم.