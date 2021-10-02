شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 2 أكتوبر 2021.. نشاط حركة الذهب عالميا ومحليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تحديث بأسعار الذهب في السوق المصري بختام جلسات الأسبوع اليوم السبت 2 أكتوبر 2021 ، وذلك وفق آخر تطورات السعر العالمي للذهب، والذي سجل تحرك محدود بختام جلسات التداول هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم..

عيار 18 سعر 661 جنيها للجرام

عيار 21 سعر 771 جنيها للجرام

عيار 24 سعر 881 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6168 جنيها

اونصة الذهب 1760 دولارا

أسعار الذهب المنشور في سياق هذا التقرير غير مضاف عليها سعر المصنعية الخاصة بالذهب، ويختلف سعر المصنعية في جرام الذهب من تاجر إلي آخر ومن ورشة تصنيع إلي أخري، وكذلك من شركة إلى أخري.

تفاصيل أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 2 أكتوبر 2021

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت تسجل 771 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري مقابل سعر 770 جنيها في تعاملات أمس الجمعة، وهذا التحرك المحدود هو نتيجة طبيعية لارتفاع سعر أونصة الذهب لتغلق عند سعر 1761 دولار.

سعر الذهب عيار 18 يسجل الآن في سوق الصاغة بمصر يسجل 661 جنيها وقت صياغة هذه السطور، ويعتبر الذهب عيار 18 أحد أهم الأعيرة الذهبية المتداولة في مصر ، وله الترتيب الثاني من حيث حجم المبيعات بعد الذهب عيار 21.

أسعار الذهب عيار 24 تسجل في تداولات اليوم السبت سعر 881 جنيها للجرام، وقت صياغة هذه السطور، ويعتبر عيار 24 هو المكون الرئيسي عند تصنيع سبائك الذهب في مصر، ولا يوجد مشغولات ذهبية من الذهب 24 وذلك لسهوله تعرضه للطي والكسر.

سعر الجنيه الذهب في سوق الصاغة سجل ارتفاع بحوالي 8 جنيهات، وذلك عقب ارتفاع سعر عيار 21، لأن الجنيه الذهب مكون من ذهب عيار 21، ويسجل الجنيه الذهب الآن في سوق الصاغة 6168 جنيها للجرام