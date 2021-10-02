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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 2021 ـ 10 ـ 2 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم السبت 2021 ـ 10 ـ 2، أمام الجنيه المصرى، وذلك نظرًا لعدم وجود تعاملات بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصري عند سعر 18.09جنيه للشراء، و18.27 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.12جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.
وفى سياق متصل، استقرت أسعار العملات اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك نظرا لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية بالبنوك المصرية، ليثبت سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وثبت أيضا سعر صرف الريال السعودى عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى ليسجل اليوم 18.09 للشراء، 18.27 جنيه للبيع.
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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.12جنيه للشراء.
18.24جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.09جنيه للشراء.
18.27جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر18.09جنيه للشراء.
18.27جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.08جنيه للشراء.
18.29جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك البركة18.15 جنيه للشراء.
18.29 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.13 جنيه للشراء.
18.29 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.37 جنيه للشراء.
18.48 جنيه للبيع.