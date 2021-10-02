سعر اليورو اليوم السبت 2021 ـ 10 ـ 2 فى مصر

وفى سياق متصل، استقرت أسعار العملات اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك نظرا لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية بالبنوك المصرية، ليثبت سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وثبت أيضا سعر صرف الريال السعودى عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى ليسجل اليوم 18.09 للشراء، 18.27 جنيه للبيع.