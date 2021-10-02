شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن فى مصر اليوم السبت 2021 ـ 10 ـ 2 والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الدواجن مستقرة خلال الفترة الحالية حيث سجلت الدواجن البيضاء 27-28 جنيها في المزرعة وسجل سعر المستهلك 31-34 جنيها للكيلو.
وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن، أسعار الدواجن البلدى بين 34-35 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 35-38 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 44 جنيها.
وأضاف السيد أن أسعار البيض الأبيض تتراوح بين 42-43 جنيها للكرتونة في المزرعة، والسعر للمستهلك بين 46-50 جنيها للكرتونة، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 45 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 51-53 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها.