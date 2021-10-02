شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم السبت 2 أكتوبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:​​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليوماستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.09 للشراء، 18.27 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليوماستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند سعر 20.98 جنيه للشراء، 21.27 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.25 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.