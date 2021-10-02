شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم.. ارتفاع محدود بختام جلسات الأسبوع وعيار 18 بـ661 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت، ارتفاعا محدودا بقيمة جنيه واحد فقط، وذلك على إثر ارتفاع في سعر أونصة الذهب بالبورصات العالمية في ختام جلسات التداول هذا الأسبوع أمس الجمعة، حيث أغلق الذهب العالمي على ارتفاع بقيمة 2 دولار فقط لتتجاوز أونصة الذهب سعر 1760 دولارا لأول مرة منذ 3 أيام.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت تسجل 771 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري مقابل سعر 770 جنيها في تعاملات أمس الجمعة، وهذا التحرك المحدود هو نتيجة طبيعية لارتفاع سعر أونصة الذهب لتغلق عند سعر 1761 دولارا.

سعر الذهب عيار 18 يسجل الآن في سوق الصاغة بمصر يسجل 661 جنيها وقت صياغة هذه السطور، ويعتبر الذهب عيار 18 أحد أهم الأعيرة الذهبية المتداولة في مصر ، وله الترتيب الثاني من حيث حجم المبيعات بعد الذهب عيار 21.

أسعار الذهب عيار 24 تسجل في تداولات اليوم السبت سعر 881 جنيها للجرام، وقت صياغة هذه السطور، ويعتبر عيار 24 هو المكون الرئيسي عند تصنيع سبائك الذهب في مصر، ولا يوجد مشغولات ذهبية من الذهب 24 وذلك لسهوله تعرضه للطي والكسر.

سعر الجنيه الذهب في سوق الصاغة سجل ارتفاع بحوالي 8 جنيهات، وذلك عقب ارتفاع سعر عيار 21، لأن الجنيه الذهب مكون من ذهب عيار 21، ويسجل الجنيه الذهب الآن في سوق الصاغة 6168 جنيها للجرام