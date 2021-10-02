شكرا لقرائتكم خبر عن 29 جهة مهتمة بالإبداع والفنون الحرفية تشارك في معرض تراثنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، يقيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض تراثنا يوم السبت المقبل 9 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر 2021، وذلك بمشاركة عدد كبير من الجهات المعنية بالحرف اليدوية والتراثية، وعلى رأسها بنك القاهرة الشريك الاستراتيجي للمعرض، و29 جهة تمثل وزارات الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والسياحة والتعليم العالى، من خلال عدد من الجامعات المصرية التى تعرض المنتجات الفنية للمبدعين من الطلبة والطالبات، الذين يتيح لهم المعرض الفرصة لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة بالإضافة إلى مشروعات سيدات المجلس القومى للمرأة و ما تتميز به من منتجات راقية و متميزة خاصة في الملابس والإكسسوارات والحلي.

وقال جهاز تنمية المشروعات، إن الدورة الحالية للمعرض يشارك فيها أصحاب المشروعات من محافظة المنوفية لعرض السجاد الحريري الفاخر والكليم اليدوى ومنتجات أخرى متنوعة، بالإضافة إلى العارضين من شمال سيناء الذين يعرضون الملابس والإكسسوارات ذات الطابع البدوى والمنتجات الغذائية من التمور والزيوت والتوابل.

ويضم المعرض عددا كبيرا من مصنعى الأثاث من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بمحافظة دمياط، بالإضافة إلى غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، حيث يعرضون مجموعة منتقاة من الأثاث والمفروشات المنزلية الراقية التى تعبر عن التراث المصرى الأصيل وتصلح لاستخدام الديكورات الكلاسيك و المودرن و تمزج بين الاشكال التراثية و المتطلبات المعاصرة.

كما يضم المعرض نخبة من أفضل الفنانين والمبتكرين من الجهات المتخصصة فى دعم وتنمية الحرف اليدوية والتراثية كالمجلس التصديرى للحرف اليدوية وغرفة صناعة الحرف اليدوية وكرييتيف ايجبت ومشروع تنمية الصعيد واتحاد المستثمرين العرب ونقابة الفنون التطبيقية وتجلى (سانت كاترين) المتخصصة في المنتجات و التحف الرخامية الراقية.