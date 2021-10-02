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شكرا لقرائتكم خبر عن 29 جهة مهتمة بالإبداع والفنون الحرفية تشارك في معرض تراثنا والان مع تفاصيل الخبر
وقال جهاز تنمية المشروعات، إن الدورة الحالية للمعرض يشارك فيها أصحاب المشروعات من محافظة المنوفية لعرض السجاد الحريري الفاخر والكليم اليدوى ومنتجات أخرى متنوعة، بالإضافة إلى العارضين من شمال سيناء الذين يعرضون الملابس والإكسسوارات ذات الطابع البدوى والمنتجات الغذائية من التمور والزيوت والتوابل.
ويضم المعرض عددا كبيرا من مصنعى الأثاث من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بمحافظة دمياط، بالإضافة إلى غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، حيث يعرضون مجموعة منتقاة من الأثاث والمفروشات المنزلية الراقية التى تعبر عن التراث المصرى الأصيل وتصلح لاستخدام الديكورات الكلاسيك و المودرن و تمزج بين الاشكال التراثية و المتطلبات المعاصرة.
كما يضم المعرض نخبة من أفضل الفنانين والمبتكرين من الجهات المتخصصة فى دعم وتنمية الحرف اليدوية والتراثية كالمجلس التصديرى للحرف اليدوية وغرفة صناعة الحرف اليدوية وكرييتيف ايجبت ومشروع تنمية الصعيد واتحاد المستثمرين العرب ونقابة الفنون التطبيقية وتجلى (سانت كاترين) المتخصصة في المنتجات و التحف الرخامية الراقية.
تراثنا