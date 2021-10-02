شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطة الحكومة لدعم الطيران المدنى خلال 21/22 فى 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعمت الحكومة خطة قطاع الطيران المدنى بحيث استهدفت زيادة حجم الاستثمارات خلال 21/2022 ، حيث تتبنى الحكومة خطة طموحة فى قطاع الطيران المدنى خلال العام المالى الجارى 2021/2022 لاسيما بعد تداعيات جائحة كورونا السلبية خلال الفترة الماضية على القطاع.

1- بلغت الاستثمارات الحكومية في قطاع الطيران المدنى خلال العام المالى الجارى 21/22 بنحو 4.91 مليار جنيه

2- تخصيص استثمارات قدرها 4.4 مليار جنيه للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة

3- بلغ نصيب الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية منها نسبة 47.6%،

4- بلغ نصيب شركة ميناء القاهرة الجوى

5- 45.4% للشركة الوطنية للملاحة الجوية بنسبة 6.9%

6- الشركة المصرية القابضة بواقع 0.1%.

7- إضافة 8 طائرات بنظام الإيجار التشغيلى لأسطول شركة مصر للطيران خلال الفترة (فبراير - سبتمبر 2022)

8- إنشاء مبنى ركاب جديد للهيئة بسعة 4 ملايين راكب / سنة بمطار برج العرب.

9- اتجاه شركة مصر للطيران الشراء 9 طائرات قبل نهاية عام 2023، منها 4 طائرات فى عام 2022 دعما لأسطول النقل الجوى.

10- زيادة حركة الركاب على مستوى الجمهورية إلى 37.18 مليون راكب/ سنة مقابل 27.16 مليون راكب عام 2019/2020

11- رفع نسبة حركة الركاب من الطاقة الاستيعابية من 45.2 ٪ عام 19/20 إلى نحو 60% فى عام الخطة.

12- زيادة حركة الطائرات على مستوى الجمهورية من 338 ألف حركة عام 19/20 إلى 476 ألف حركة عام 21/22