الاقتصاد

أسهم الحظ فى سبتمبر.. 17 سهما بالبورصة حققت صعودا تجاوز 10%

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القاهرة - سامية سيد - حقق أكثر من 15 سهمًا بالبورصة المصرية، ارتفاعًا تجاوز 10% خلال جلسات شهر سبتمبر الماضي، رغم تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 5.62%، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7.51%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنحو 6.97%، وهم:

 

1- العامة للصوامع والتخزين بنسبة 11.11% ليصل إلى مستوى 60 جنيه.

 

2- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 11.38% ليصل إلى مستوى 79.080 جنيه.

 

3- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بنسبة 11.54% ليصل إلى مستوى 0.947 جنيه.

 

4- النعيم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 12.5% ليصل إلى مستوى 0.243 جنيه.

 

5- الحديد والصلب المصرية بنسبة 13.21% ليصل إلى مستوى 1.757 جنيه.

 

6- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بنسبة 13.46% ليصل إلى مستوى 1.736 جنيه.

 

7- القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 14.37% ليصل إلى مستوى 43.770 جنيه.

 

8- العربية للصناعات الهندسية بنسبة 14.89% ليصل إلى مستوى 6.250 جنيه.

 

9- أكتوبر فارما بنسبة 15% ليصل إلى مستوى 110 جنيه.

 

10- مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 15.31% ليصل إلى مستوى 27.040 جنيه.

 

11- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 15.23% ليصل إلى مستوى 13.470 جنيه.

 

12- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بنسبة 17.85% ليصل إلى مستوى 1.750 جنيه.

 

13- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بنسبة 20.05% ليصل إلى مستوى 4.970 جنيه.

 

14- العربية للمحابس بنسبة 20.89% ليصل إلى مستوى 2.720 جنيه.

 

15- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بنسبة 32.38% ليصل إلى مستوى 72.040 جنيه.

 

16- الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 39.62% ليصل إلى مستوى 11.910 جنيه.

 

17- الدلتا للتأمين بنسبة 43.98% ليصل إلى مستوى 45.180 جنيه.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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