شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الحظ فى سبتمبر.. 17 سهما بالبورصة حققت صعودا تجاوز 10% والان مع تفاصيل الخبر
1- العامة للصوامع والتخزين بنسبة 11.11% ليصل إلى مستوى 60 جنيه.
2- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 11.38% ليصل إلى مستوى 79.080 جنيه.
3- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بنسبة 11.54% ليصل إلى مستوى 0.947 جنيه.
4- النعيم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 12.5% ليصل إلى مستوى 0.243 جنيه.
5- الحديد والصلب المصرية بنسبة 13.21% ليصل إلى مستوى 1.757 جنيه.
6- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بنسبة 13.46% ليصل إلى مستوى 1.736 جنيه.
7- القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 14.37% ليصل إلى مستوى 43.770 جنيه.
8- العربية للصناعات الهندسية بنسبة 14.89% ليصل إلى مستوى 6.250 جنيه.
9- أكتوبر فارما بنسبة 15% ليصل إلى مستوى 110 جنيه.
10- مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 15.31% ليصل إلى مستوى 27.040 جنيه.
11- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 15.23% ليصل إلى مستوى 13.470 جنيه.
12- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بنسبة 17.85% ليصل إلى مستوى 1.750 جنيه.
13- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بنسبة 20.05% ليصل إلى مستوى 4.970 جنيه.
14- العربية للمحابس بنسبة 20.89% ليصل إلى مستوى 2.720 جنيه.
15- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بنسبة 32.38% ليصل إلى مستوى 72.040 جنيه.
16- الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 39.62% ليصل إلى مستوى 11.910 جنيه.
17- الدلتا للتأمين بنسبة 43.98% ليصل إلى مستوى 45.180 جنيه.