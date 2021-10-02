شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف بصادرات مصر من الكهرباء فى يونيه الماضى إلى 5.9 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الصادرات المصرية من الكهرباء ارتفاعا طفيفا خلال الفترة الأخيرة وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الصـادرات المصرية من الكهرباء خلال شهر يونيه الماضي نحو 5 ملايين و905 ألف دولار، مقابل نحو 4 ملايين و410 ألف دولار في شهر يونيه عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو مليون و495 ألف دولار.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، إلى أن صادرات الكهرباء المصرية تعتبر أحد بنود الصادرات الوطنية المصرية ، والتي إرتفعت قيمتها الاجمالية لتسجل نحو 3 مليار و610 مليون دولار في شهر يونيه الماضي، بينما كانت نحو 2 مليار و419 مليون دولار في شهر يونيه عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو مليار و190 مليون دولار.

وشملت قائمة الصادرات الوطنية لمصر كلا من المواد تامة المصنع كانت في صدارة قائمة الصادرات الوطنية من السلع، بقيمة بلغت مليار و685 مليون دولار في شهر يونيه الماضى، مقابل مليار و119 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 566 مليون دولار، يليها الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 816 مليون و524 ألف دولار في شهر يونيه الماضي، مقابل نحو 764 مليون و439 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 52 ألف دولار.

وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.94 مليار دولار خلال شهر يونيه 2021، مقابل 4.07 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة إنخفاض قدره 27.8 ٪.

وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبة 49.2٪ حيث بلغت 3.61 مليار دولار خـلال شهر يونيه2021 مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.