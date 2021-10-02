شكرا لقرائتكم خبر عن 3.6 مليار دولار صادرات مصر الوطنية خلال شهر يونيو بزيادة 1.2 مليار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الصادرات الوطنية المصرية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة وفقا لبيانات حكومية ، حيث بلغت القيمة الاجمالية للصـادرات الوطنية المصرية نحو 3 مليار و610 مليون دولار في شهر يونيه الماضي، بينما كانت نحو 2 مليار و419 مليون دولار في شهر يونيه عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو مليار و190 مليون دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من المواد تامة المصنع كانت في صدارة قائمة الصادرات الوطنية من السلع، بقيمة بلغت مليار و685 مليون دولار في شهر يونيه الماضى، مقابل مليار و119 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 566 مليون دولار، يليها الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 816 مليون و524 ألف دولار في شهر يونيه الماضي، مقابل نحو 764 مليون و439 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 52 ألف دولار.

وبلغت قيـمة العجز فى الميزان التجارى 2.94 مليار دولار خلال شهر يونيه 2021، مقابل 4.07 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة إنخفاض قدره 27.8 ٪.

وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبة 49.2٪ حيث بلغت 3.61 مليار دولار خـلال شهر يونيه2021 مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.