شكرا لقرائتكم خبر عن احذر من 3 أخطاء فى التعامل مع خبراء التقييم العقارى.. وكيف تحصل على حقك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع الطلب على نشاط التمويل العقاري في مصر، في الآونة الأخيرة، مع إطلاق المبادرة الرئاسية بتوفير تمويل عقاري بفائدة بنسبة 3% بمدة سداد تصل إلى 30 عامًا، ومع صعود هذا النشاط، زاد الطلب على خبراء التقييم العقاري للقيام بدورهم في تقييم الوحدات السكنية، ويقدم ”الخليج 365” 3 أخطاء في التعامل مع خبراء التقييم العقاري، ونصائح للحصول على حقوقك وهي:





الخطأ الأول:قيام شركة التمويل العقاري بتحصيل قيمة أتعاب خبير التقييم العقاري من المستثمر بقيمة مبالغ فيها .

الخطر المترتب عليه:

قيام المستثمر بتحمل أعباء مالية أكثر مما يجب.

التـصرف الصحيح:

الاطلاع على أتعاب خبير التقييم العقاري والتي تقررها الهيئة وذلك عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة أو الاستفسار عنها في مقر الهيئة .





الخطأ الثاني:قيام خبير التقييم العقاري بالتعامل المباشر مع المستثمر وتحصيل قيمة أتعابه مباشرة من العميل .

الخطر المترتب عليه:

قيام المستثمر بتحمل قيمة أعباء خبير التقييم مرتين حيث تقوم جهة التمويل بتحصيل الأتعاب وتحميلها على قيمة القسط المستحق على المستثمر حتى فى حالة قيام المستثمر بسداد الأتعاب لخبير التقييم العقاري بشكل مباشر.

التصـرف الصحيح:

عدم سداد أية مبالغ دون معرفة شركة التمويل مع ضرورة إبلاغ الشركة وأيضا الهيئة بمخالفة الخبير .





الخطأ الثالث:بالرغم من عدم اقتناع المستثمر برأي الخبير يتم إجباره من الشركة على قبول القيمة .

الخطر المترتب عليه:

قيام المستثمر بتحمل قيمة التمويل وأيضا الفرق في القيمة المقدرة من خبير التقييم .

التـصرف الصحيح:

قيام المستثمر بتقديم طلب للهيئة لاختيار عدد (2) خبير تقييم لإعادة التقييم مع قيام المستثمر بتحمل قيمة أتعابهما.

ويقصد بخبراء التقييم العقاري والوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل، وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري 180 خبير في نهاية الربع الثاني من عام 2021.