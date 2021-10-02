شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع بتكهنات زيادة أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الذهب، أمس الجمعة، إذ ارتفع الدولار بفضل تكهنات بزيادة أسعار الفائدة، لكن المعدن الأصفر ما زال متماسكا فوق مستوى الدعم الفني المهم 1750 دولارا وفي سبيله لتحقيق مكسب أسبوعي محدود، إذ تلحق المخاوف بشأن ارتفاع التضخم والنمو الضرر بالإقبال على المخاطرة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1753.67 دولار للأوقية وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1754.30 دولار.

لكن المعدن الأصفر ما زال مرتفعا نحو 0.2 % في الأسبوع إذ ساهم تراجع الدولار، أمس الأول، في أن يسجل الذهب قفزة بنحو 2 %.

وتلقى الذهب الدعم أيضا إذ تراجعت الأسهم الأوروبية عقب نزول وول ستريت وآسيا بفعل توقعات بأن تضخم منطقة اليورو قد يقفز، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.

لكن بعض المحللين قالوا إن توقعات بأنه من المحتمل يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي تدريجيا دعمه الاقتصادي هذا العام يواصل الضغط على الذهب، إذ إن خفض التحفيز وزيادة أسعار الفائدة يميلان إلى دفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع، مما يزيد تكلفة فرصة حيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1 % إلى 22.22 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 965.11 دولار وتراجع البلاديوم 0.6 % إلى 1898.55 دولار.