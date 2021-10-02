شكرا لقرائتكم خبر عن 206.9 مليار ريال النقد المتداول خارج المصارف في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي، عن أن النقد المتداول خارج المصارف في أغسطس الماضي بلغ نحو 206.930 مليار ريال منخفضا بنسبة 1.9 % عن يوليو 2021، الذي سجل 210.960 مليار ريال.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما» أن النقد لدى المصارف في أغسطس الماضي، بلغ 24.974 مليار ريال، مقابل 31.779 مليار ريال في يوليو 2021، متراجعا بنسبة 18.3 %، فيما بلغ النقد خارج البنك المركزي نحو 232.904 مليار ريال، مقابل 242.738 مليار ريال منخفضا بنسبة 4.05 %.

وأشارت النشرة إلى أن النقد المتداول خارج المصارف انخفض على أساس سنوي في أغسطس الماضي، بنسبة 0.9 %، إذ سجل في الشهر المماثل من 2020، نحو 208.982 مليار ريال، فيما انخفض النقد لدى المصارف على أساس سنوي بنسبة 12.7 %، إذ سجل في أغسطس من العام الماضي نحو 29.743 مليار ريال، بينما سجل النقد خارج البنك المركزي في أغسطس من العام الماضي، 238.725 مليار ريال، متراجعا على أساس سنوي في الشهر المماثل من 2021 بنحو 2.4 %.

ووفقا للنشرة، سجل النقد المتداول خارج المصارف في الربع الأول من العام الحالي نحو 206.790 مليار ريال، فيما سجل في الربع الثاني نحو 208.648 مليار ريال، مرتفعا على أساس ربعي بنحو 0.8 %، بينما سجل النقد لدى المصارف في الربع الثاني 27.396 مليار ريال مقارنة بـ 26.274 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، مرتفعا بنسبة 4.3 %، وسجل النقد خارج البنك المركزي بالربع الثاني نحو 236.044 مليار ريال، مقابل 233.244 مليار ريال في الربع الأول من 2021، مرتفعا بنسبة 1.2 %.