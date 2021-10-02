شكرا لقرائتكم خبر عن فى 7 نقاط كيف ساهمت المبادرات الصحية فى تحسن صحة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية العديد من البرامج والمبادرات الصحية والتى ساهمت بشكل كبير في تحسن صحة المواطنين، حيث ساهمت البرامج والمبادرات الصحية التى اطلقتها الحكومة فى زيادة معدلات الأداء الخاصة بالوحدات المكونة لمنظومة الصحة فى مصر.

1- ارتفع متوسط عمر المصريين عند الميلاد في مصر من 70.3 عام في 2010 إلى نحو 71.8 عام في 2018.

2- انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في مصر من 28.8 طفل إلى نحو 20.3 طفل لكل ألف مولود حي بين الأعوام 2010 و2019.

3- المبادرات الصحية ساهمت في تعزيز صحة المصريين على نحو جذري

4- خفض تكلفة العلاج وتقصير مدته وتسهيل من فرص اتاحته للجميع

5- القضاء على فيروس سى

6- رفع نسب الشفاء بنسبة كبيرة تجاوز 98%من خلال الحملة القومية للقضاء على فيروس سي التي انطلقت في عام 2014

7- تحقيق وفر مالي في تكلفة العلاج يقدر بنحو 8 مليارات جنيه.