شكرا لقرائتكم خبر عن 28.4 مليار جنيه أقساط شركات التأمين خلال 7شهور.. و12.8 مليار تعويضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021 وبلغت 28.4 مليار جنيه مقابل 21.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 29.8%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 12.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021 مقابل 8.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة نمو 37.5%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 16.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021 مقابل 13 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 24.5%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 12.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021 مقابل 11.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 10.8%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 5.95 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021 مقابل 6.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة انخفاض 10.5%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 6.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021 مقابل 4.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 39.6%.

ووزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2021 بين 25.9 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021 مقارنة بقيمة 18 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 44%، و2.5 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 3.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة انخفاض 35.8%.

ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 11.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2021 مقابل 10.6 مليار جنيه بنسبة نمو 7.6%، و 1.4 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة للتأمين التكافلي مقابل 922.9 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 47.8%.