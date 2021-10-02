الاقتصاد

النفط يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس 

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الدمام - شريف احمد - تذبذبت أسعار النفط في خضم أسواق أسهم متقلبة أمس الجمعة، بينما صرف متعاملون اهتمامهم إلى إمكانية حدوث زيادات في المعروض خلال اجتماع أوبك بلس المرتقب.

وتراجعت العقود الآجلة في نيويورك أمس الجمعة في تعاملات متقطعة، لكنها لا تزال تسير على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، تستمر ضجة أوبك حيث تتزايد التكهنات حول وتجتمع منظمة أوبك وحلفاؤها من غير أعضاء المنظمة بقيادة روسيا والمعروفة بأوبك بلس يوم الاثنين المقبل لمراجعة سياستها الإنتاجية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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