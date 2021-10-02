شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تذبذبت أسعار النفط في خضم أسواق أسهم متقلبة أمس الجمعة، بينما صرف متعاملون اهتمامهم إلى إمكانية حدوث زيادات في المعروض خلال اجتماع أوبك بلس المرتقب.

وتراجعت العقود الآجلة في نيويورك أمس الجمعة في تعاملات متقطعة، لكنها لا تزال تسير على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، تستمر ضجة أوبك حيث تتزايد التكهنات حول وتجتمع منظمة أوبك وحلفاؤها من غير أعضاء المنظمة بقيادة روسيا والمعروفة بأوبك بلس يوم الاثنين المقبل لمراجعة سياستها الإنتاجية.