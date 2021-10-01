شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تستهل أكتوبر بمكاسب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة، مستهلة الربع الرابع من العام بإقبال على الشراء بدعم بيانات اقتصادية إيجابية وإحراز تقدم على صعيد التصدي لكوفيد-19 وتطورات في واشنطن بشأن احتمال تمرير مشروع قانون البنية التحتية.

تقلب أداء جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة في وقت سابق من الجلسة، لكنها بدأت تتجه للزيادة في وقت متأخر من المساء، وذلك بقيادة الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

واكتسب الصعود زخما بعد أن أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن الانخراط بشكل أكبر في المفاوضات بشأن مشروع قانون الإنفاق على البنية التحتية الذي تجري مناقشته في الكونجرس.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 488.73 نقطة بما يعادل 1.44 بالمائة إلى 34332.65 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 49.88 نقطة أو 1.16 بالمائة إلى 4357.42 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 108.76 نقطة أو 0.75 بالمائة إلى 14557.34 نقطة.