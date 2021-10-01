الاقتصاد

إقبال كبير من الزائرين على الجناح المصرى فى اليوم الأول لـ"إكسبو دبى"

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القاهرة - سامية سيد - شهد الجناح المصرى المشارك فى فعاليات إكسبو 2020 بدبى إقبال كبير من الزائرين، وذلك خلال اليوم الأول لبدء الفعاليات، حيث شهدت إمارة دبى افتتاحاً مبهرا مساء أمس للإعلان عن بدء فعاليات "إكسبو" والتى تستمر لمدة 6 أشهر بمشاركة 192 دولة.

 

وتشارك مصر فى هذا المحفل الدولى بجناح متميز يعكس ثقلها ومكاناتها على المستويين الإقليمي والعالمي، وتستهدف أن يكون الجناح المصرى من أبرز وأهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير فى الأكسبو، وذلك بفضل ما تتمتع به مصر بحضارة عريقة ومكانة راسخة فى المنطقة، إلى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كافة القطاعات .

 

هذا ومن المقرر أن يتم عقد 116 فعالية داخل الجناح المصرى، تتضمن ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إلى جانب 9 معارض متخصصة بمجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقارى ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية.

 

وتشمل الفعاليات عدد من الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة، تحسين مستوى المعيشة، المرأة، الشباب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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