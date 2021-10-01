نائب بالبرلمان يتحدث عن زيادة جديدة في أسعار البنزين بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد النائب أحمد فرغلي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن أي أزمة اقتصادية تحدث في أوروبا تؤثر على دول العالم، مشيراً إلى أن هذا التأثير يتفاوت من دولة إلى آخرى.

وقال فرغلي، في تصريحات نقلها موقع "صدى البلد" اليوم الجمعة، إن أزمة الطاقة في أوروبا حالياً نتيجة نقص إمدادات الغاز، مضيفاً أن ارتفاع أسعارها لن يؤثر على مصر بشكل كبير وذلك نتيجة زيادة احتياطي الغاز الطبيعي في مصر.

وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن مصر لديها كميات كبيرة من الغاز نتيجة الاكتشافات البترولية التي تم اكتشافها مؤخراً بجانب العديد من حقول الغاز المصرية على رأسها حقل “ظهر”، ما أدى إلى توفير كميات هائلة من الغاز تكفي الاستخدام المحلي بل وتحقق فائض للتصدير.

وتوقع النائب بالبرلمان ثبات أسعار البنزين خلال اجتماع لجنة التسعير الربع سنوي المقرر اجتماعها خلال أكتوبر الجاري، لافتاً إلى أنه في حالة وجود زيادة فلن تتخطى الـ 25 قرشاً.

ولجنة تسعير المنتجات البترولية هي المسئولة عن تحديد أسعار البنزين والغاز الجديدة في مصر، وتهدف اللجنة إلى تحقيق البيع لتلك المنتجات بشكل عادل، طبقاً للمعادلة السعرية، والتي تتضمن الربط بين أسعار خام برنت، وأسعار الصرف، وكذلك التكلفة.

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار، ومن المقرر أن تجتمع خلال الشهر الجاري، وكان آخر اجتماع في قد قررت اللجنة زيادة أسعار البنزين 25 قرشا، ويتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلى باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاع الكهرباء والمخابز.