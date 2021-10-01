شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم السعودية تربح 290 مليار ريال خلال آخر أسبوع فى سبتمبر ..وهبوط الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال آخر أسبوع في شهر سبتمبر، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 2% رابحًا 225.19 نقطة، ليغلق عند مستوى 11495.76 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 0.39% رابحًا 15.42 نقطة ليغلق عند مستوى 3942.5 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 2% رابحًا 225.19 نقطة، ليغلق عند مستوى 11495.76 نقطة، وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 1.03 مليار سهم بقيمة 35.8 مليار ريال عبر تنفيذ 2.1 مليون صفقة، وربح رأس المال السوقي 290.8 مليار ريال ليغلق عند 10.070 تريليون ريال سعودي.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة السعودية على رأسها المواد الأساسية بنسبة 5.41%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 2.75%، يليه قطاع البنوك بنسبة 2.16، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.67%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 4.32%.

بورصة مسقطكما ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.39% رابحًا 15.42 نقطة ليغلق عند مستوى 3942.5 نقطة، وبلغ حجم التداول 67.1 مليون سهم بقيمة 15.1 مليون ريال، وربح رأس المال السوقي 43.71 مليون ريال ليصل إلى مستوى 22.003 مليار ريال.

وتصدر الأسهم المرتفعة "عمان للمرطبات" بنسبة 31.58%، أعقبه سهم "العمانية القطرية للتأمين" بنسبة 12.16%، يليه سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 9.05%، فيما تصدر الأسهم المتراجعة سهم "العمانية المتحدة للتأمين" بنسبة 10.45%، أعقبه سهم "الصفاء للأغذية" بنسبة 9.95%، يليه سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 4.23%.





بورصة الكويتفيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% خاسرًا 11.17 نقطة ليغلق عند مستوى 6864.83 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.27% خاسرًا 20.22 نقطة ليغلق عند مستوى 7496.50 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% رابحًا 9.58 نقطة ليغلق عند مستوى 5618.67 نقطة، وانخفض مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.37% خاسرًا 21.62 نقطة ليغلق عند مستوى 5908.10 نقطة.

وبلغ حجم التداول خلال تعاملات الأسبوع نحو 1.7 مليار سهم بقيمة 248.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 64.5 ألف صفقة.