شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 1-10-2021..صرف 800 مليون جنيه دعم صادرات لـ302 شركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 1-10-2021، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان وزارة المالية، صرف المصدرين المستفيدين من المرحلة الثالثة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وبلغت 800 مليون جنيه لـ 302 شركة، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 5.62% ليغلق عند مستوى 10517.03 نقطة، خلال جلسات شهر سبتمبر.



المالية: صرف 800 مليون جنيه دعم صادرات لـ302 شركةأعلنت وزارة المالية، صرف المصدرين المستفيدين من المرحلة الثالثة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وبلغت 800 مليون جنيه لـ 302 شركة، ومن المقرر أن تحصل مجموعة أخرى من المصدرين المستفيدين من هذه المرحلة بالمبادرة على مستحقاتهم 28 أكتوبر المقبل. المالية: صرف 800 مليون جنيه دعم صادرات لـ302 شركةأعلنت وزارة المالية، صرف المصدرين المستفيدين من المرحلة الثالثة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وبلغت 800 مليون جنيه لـ 302 شركة، ومن المقرر أن تحصل مجموعة أخرى من المصدرين المستفيدين من هذه المرحلة بالمبادرة على مستحقاتهم 28 أكتوبر المقبل.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنها تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى المصرى، والبنوك الأربعة المشتركة فى المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات، منذ غلق باب تقديم الطلبات للمرحلة الثالثة بمبادرة «السداد النقدى الفورى»، التى تم إطلاقها خلال شهر يوليو 2021 تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 5.62% خلال تعاملات شهر سبتمبرتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 5.62% ليغلق عند مستوى 10517.03 نقطة، خلال جلسات شهر سبتمبر، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7.51% ليغلق عند مستوى 2722.61 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 6.97% ليغلق عند مستوى 3671.6 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 4.59% ليغلق عند مستوى 12885.56 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 19.50% ليغلق عند مستوى 4744.26 نقطة. تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 5.62% خلال تعاملات شهر سبتمبرتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 5.62% ليغلق عند مستوى 10517.03 نقطة، خلال جلسات شهر سبتمبر، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7.51% ليغلق عند مستوى 2722.61 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 6.97% ليغلق عند مستوى 3671.6 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 4.59% ليغلق عند مستوى 12885.56 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 19.50% ليغلق عند مستوى 4744.26 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 29.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر سبتمبر، ليغلق عند مستوى 703.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.1%، ونزل رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 387.6 مليار جنيه إلى 369.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.6%، وتراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 143.6 مليار جنيه إلى 135.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.4%.

البريد يصدر طابعا تذكاريا بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصرىأصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد، طابعَا بريديا تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يقام في الأول من أكتوبر من كل عام؛ وذلك بهدف المشاركة في الاحتفال بيوم القضاء المصري. البريد يصدر طابعا تذكاريا بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصرىأصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد، طابعَا بريديا تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يقام في الأول من أكتوبر من كل عام؛ وذلك بهدف المشاركة في الاحتفال بيوم القضاء المصري.

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: إن القضاء المصري نموذج يُحتذى به في تحقيق العدالة وتقديم الخدمات القضائية والقانونية للمواطنين، ويحتل مكانة رفيعة في وجدان المصريين، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة هي الغاية الإنسانية الأسمى التى تفوق وتسبق أيَّ إنجاز أو تقدم آخر فى المجتمع؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري لتوثيق هذا الحدث الهام.

افتتاح مقر المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي في مصر.. واستضافة الاجتماع السنويعقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك ورئيس مجلس محافظى البنك الإسلامي، اجتماعًا مع الدكتورمحمد بن سليمان الجاسررئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس. افتتاح مقر المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي في مصر.. واستضافة الاجتماع السنويعقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك ورئيس مجلس محافظى البنك الإسلامي، اجتماعًا مع الدكتورمحمد بن سليمان الجاسررئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس.

وخلال الاجتماع تم مناقشة التعاون المشترك ومنه التنسيق في استضافة مصر لفاعليات الاجتماع السنوى للدول الأعضاء، كما تمت مناقشة ترتيبات افتتاح مقر المكتب الإقليمي للبنك في مصر، تفعيلاً للاتفاقية الموقعة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في 4 أكتوبر 2018.

وتم مناقشة أبعاد الأدوار والمهام التنسيقية المنوطة بالمكتب الإقليمي للبنك، وكذا دوره في فتح مجالات للتباحث المتعمق حول مختلف مجالات التعاون المشترك المحتملة بين الجانبين.