شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب بدعم هبوط الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب اليوم، إذ عوض نزول الدولار ومخاوف بشأن ارتفاع التضخم والمخاطر على النمو، أثر الرهانات على رفع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق، مما يبقي المعدن على طريق تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1758.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1424 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1759 دولارا، بينما زادت الفضة واحدا بالمئة إلى 22.42 دولار للأوقية.