شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مقر المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي في مصر.. واستضافة الاجتماع السنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك ورئيس مجلس محافظى البنك الإسلامي، اجتماعًا مع الدكتورمحمد بن سليمان الجاسررئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس.

وخلال الاجتماع تم مناقشة التعاون المشترك ومنه التنسيق في استضافة مصر لفاعليات الاجتماع السنوى للدول الأعضاء، كما تمت مناقشة ترتيبات افتتاح مقر المكتب الإقليمي للبنك في مصر، تفعيلاً للاتفاقية الموقعة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في 4 أكتوبر 2018.

وتم مناقشة أبعاد الأدوار والمهام التنسيقية المنوطة بالمكتب الإقليمي للبنك، وكذا دوره في فتح مجالات للتباحث المتعمق حول مختلف مجالات التعاون المشترك المحتملة بين الجانبين.

من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، حرص مصر على تعميق التعاون مع مجموعة البنك وكل مؤسسات البنك الاسلامي وأداء دور فاعل في تطوير أعمال البنك.

وأشارت "السعيد"، إلى أن افتتاح المكتب الإقليمي للبنك في مصر سوف يعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة للبنك ومجتمع الأعمال المصري والعربي والأفريقي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، وهو ما يدعم بدوره تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دوره في إدارة ومتابعة المشروعات والتعاون مع كافة الأطراف المعنية في مصر ودول الجوار.