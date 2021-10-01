شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 1-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 1-10-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال الفترة اجازتهم الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى، ومصرف أبو ظبى الإسلامى، وبنك الإسكندرية استقر عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.