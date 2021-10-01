شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة وعيار 21 يسجل 770 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، ليبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 770 جنيه، بعد ارتفاع كبير بالتعاملات المسائية أمس الخميس بقيمة 10 جنيهات، مع حدوث ارتفاع السعر العالمي للمعدن الأصفر من 1723 دولار، وبلغ سعر الذهب ظهر اليوم 1760 دولار، ليستقر الذهب عند نفس مستويات ختام التداولات أمس.





أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 21 يسجل 770 جنيها

عيار 18 يسجل 660.25 جنيه

عيار 24 يسجل 880.75 جنيه

الجنيه الذهب 6160 جنيها

وتوقف مؤشر الدولار عن الارتفاع وهو ما سبب عودة الارتفاع لمؤشر الذهب، لكن التوقعات بأن مجلس الاحتياطي سيبدأ في خفض تدريجي للتحفيز هذا العام يبقي العملة الأميركية عند أعلى مستوياتها في عام، مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات ويضعه على مسار انخفاض فصلي 2.2 %.

كما تماسكت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات فوق 1.5 % وهو مستوى لم تسجله منذ أواخر يونيو .

ويؤدي خفض البنك المركزي للتحفيز وزيادات أسعار الفائدة إلى دفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.