شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى الأسبوع الأخير من سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، بقيمة تداول بلغت 7.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 49.3%، وجاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.05 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 6.8%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 895.8 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 5.8%، وفي المركز الرابع تأتى شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 683.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.5%، وفي المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 584.8 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.8%.

وجاء في المركز السادس، شركة مباشر انترناشيونال لتداول في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 579.9 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.8%، شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 491.3 مليون جنيه بنسبة 3.2%، وحل في المركز الثامن شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة 398.1 مليون جنيه بنسبة 2.6%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا تايكون للوساطة في الأوراق المالية، سيجما لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 372 مليون جنيه، و 367.5 مليون جنيه، بنسبة 2.4%، 2.4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10517.03 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، آخر أسبوع في شهر سبتمبر، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 2722.61 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 1.36% ليغلق عند مستوى 3671.6 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.02% ليغلق عند مستوى 12885.56 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 11.85% ليغلق عند مستوى 4744.26 نقطة.