شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 1-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 1-10-2021، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصري عند سعر 18.13جنيه للشراء، و18.27 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.24جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع، وذلك نظرًا لعدم وجود تعاملات بالبنوك العاملة فى مصر. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.24جنيه للشراء. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.24جنيه للشراء. 18.36جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.13جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.13جنيه للشراء. 18.27جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر18.13جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.13جنيه للشراء. 18.27جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.12جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.12جنيه للشراء. 18.28جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة18.15 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.15 جنيه للشراء. 18.29 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.15 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.15 جنيه للشراء. 18.29 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.37 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.37 جنيه للشراء. 18.48 جنيه للبيع.