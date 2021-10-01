شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 5.62% خلال تعاملات شهر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 5.62% ليغلق عند مستوى 10517.03 نقطة، خلال جلسات شهر سبتمبر، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7.51% ليغلق عند مستوى 2722.61 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 6.97% ليغلق عند مستوى 3671.6 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 4.59% ليغلق عند مستوى 12885.56 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 19.50% ليغلق عند مستوى 4744.26 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 29.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر سبتمبر، ليغلق عند مستوى 703.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.1%، ونزل رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 387.6 مليار جنيه إلى 369.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.6%، وتراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 143.6 مليار جنيه إلى 135.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.4%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 531.3 مليار جنيه إلى 505.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.8%، فيما ارتفع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 9.6%.

بالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 91.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 10.049 مليار ورقة منفذة على 1.075 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 121.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 13.730 مليار ورقة منفذة على 1.339 مليون عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 134.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 401.1 مليون ورقة منفذة على 11.9 ألف عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 36.35% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 63.65%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 9.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 255.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 12.9 مليار جنيه، بحجم تداول 5.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 475.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 22.2 مليار جنيه بحجم تداول 6.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 731 ألف عملية.