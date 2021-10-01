الاقتصاد

أسعار اللحوم اليوم الجمعة الكندوز تتراوح بين 130-160 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار اللحوم الحمراء  اليوم الجمعة 1-10-2021، وسجلت اللحوم الكندوز 130-160 جنيها للكيلو واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وأسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو. 

 

 

وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو . 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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