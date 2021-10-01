شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الصناعات الهندسية: الصادرات المصرية تحظى بسمعة متميزة بالسوق الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات مصر الهندسية تحظي بسمعة إيجابية وجيدة في السوق الأفريقية وهناك مستقبل واعد لوجود كافة المنتجات الهندسية في أسواق القارة السمراء.

وأكد الصياد في تصريحات خاصة، أن السوق الأفريقي يحتاج البضاعة الحاضرة والتواجد المستمر بالمعارض والبعثات، وهو ما يركز عليه المجلس التصديري للصناعات الهندسية خلال الفترة الحالية حيث تم تدشين بعثة تجارية إلي زامبيا، كما ينظم المجلس معرض هاتس بمشاركة دولية موسعة 25 أكتوبر 2021 وبمشاركة دول أفريقية.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن دعم الشحن إلي القارة الأفريقية بنسبة تصل إلي 80% خطوة إيجابية نحو تحقيق مستهدف التصدير، لأن عقبة ارتفاع تكاليف الشحن كان فعلاً تحتاج تدخل وهذا ما تم علاجه في برنامج دعم الصادرات.

وأشار الصياد إلي أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات فرصة مناسبة لاستهداف الأسواق الأفريقية، كما يؤكد البرنامج إدخال منتجات وقطاعات تصديرية جديدة ضمن برنامج الدعم وهو ما يساهم في زيادة الصادرات.