شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 ملاحظات للمركزى للمحاسبات على القوائم المالية لشركة راكتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الشركة العامة لصناعة الورق- راكتا، تقريرًا ردًا على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية للشركة فى 30 يونيو عام 2021، وننشر أبرز 5 ملاحظات للجهاز ورد الشركة عليها وهى:

1- يتعين سرعة إتمام الإجراءات التنفيذية والتسويات الدفترية لعقد بيع أرض شونة الفش بمساحة 336 ألف متر مربع تحت العجز والزيادة بمبلغ 448 مليون جنيه لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول (شركة بترو تريد)، وذلك مقابل تسوية الديون المستحقة للهيئة البالغة 112 مليون جنيه حتى 31 ديسمبر عام 2019.

وردت الشركة، أنه تم توقيع محضر التسليم النهائي يوم 16 سبتمبر الجاري، وجاري إعداد التسويات اللازمة.

2- يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية في رصيد قروض لجهات خارجية (الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالشركة العامة لصناعة الورق-راكتا) في 30 يونيو عام 2021 نحو 34 ألف جنيه بدفاتر الشركة بينما بلغ الرصيد وفقًا لحصر الإدارة المالية نحو 88 ألف جنيه بفارق نحو 54 ألف جنيه، ويتصل بذلك صدور حكم من محكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 27 فبراير عام 2020 بإلزام الشركة بأن تؤدي للجمعية مبلغ نحو 120 ألف جنيه بالإضافة إلى فوائد قانونية مقدارها 4% من قيمة المبلغ المقتضى به من تاريخ المطالبة القضائية في 15 نوفمبر عام 2015 في ضوء سداد كامل القرض في 30 يونيو عام 1995 وفقًا للحكم الصادر ومكون عنها مخصص بنحو 168 ألف جنيه.

وأكدت الشركة، أن الفرق يتمثل في غرامات تأخير السداد، وتم خصمها من الحساب الجاري وسيتم إجراء المطابقة مع الجمعية وجاري اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في هذا الشأن.

3-مطالبة الجهاز بسرعة تحصيل المديونيات، فقد بلغ رصيد العملاء مدين في 30 يونيو عام 2021 نحو 7.757 مليون جنيه معظمه مرحل منذ سنوات يرجع بعضها إلى عام 2011 مكون له اضمحلال بنحو 6.962 مليون جنيه، وبلغت قيمة أرصدة العملاء المرفوع قضايا بشأنهم نحو 6.7 مليون جنيه نتيجة عدم وجود دراسة ائتمانية لعملاء الجل وعدم وجود ضمانات سداد تحفظ حق الشركة.

وردت الشركة أنها رفعت دعاوى قضائية على العملاء المتوقفين عن السداد ومازال بعضها متدوال، أما بخصوص المنازعات على المديونية لعملاء الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال فأنه يتم عن طريق الشركة القابضة بناءً على الكتاب الدوري رقم 441 لسنة 2021، حيث تم تشكيل لجان ومجموعات عمل من الشركة القابضة والجهات المتنازعة معها لإنهاء النزاع، وذلك طبقًا لتعليمات الشركة القابضة.

4- مطالبة المركزي للمحاسبات، استمرار إيقاف النشاط الإنتاجي للشركة في 25 سبتمبر عام 2019 لحين إعادة تأهيل مصانع الشركة، وتم التعاقد مع شركة س تو س في أكتوبر عام 2020 لإعداد دراسة جدوى فنية للشركة بناءً على توصيات لجنة التطوير المشكلة بالشركة القابضة، ولم ينتهي المكتب من الدراسة والتي كان مقدر لها في 14 مارس عام 2021، وتم مد الفترة حتى 30 سبتمبر عام 2021.

وردت الشركة أنه سيتم الإعلان عنها فور ورودها من شركة الاستشارات الهندية، التي تقوم بإعداد الدراسة، ويرجع سبب التأخير إلى تفشي جائحة كورونا.

5- بلغت صافي الخسارة في 30 يونيو عام 2021 نحو 98.277 مليون جنيه، والسبب الرئيسي يرجع لقيام الشركة ببيع بعض منتجاتها بسعر أقل من سعر التكلفة وكذا بيع خامات بأقل من التكلفة دون الحصول على الموافقات اللازمة لمبيعات الخامات وانخفاض كمية المبيعات بنسبة 47.3% عن الفترة المثيلة هذا بخلاف ما تحملته الشركة من أعباء تمويلية بلغت نحو 25.247 مليون جنيه منها نحو 24.392 مليون جنيه عن القروض الممنوحة من الشركة القابضة ويتصل بذلك ظهور رأس المال العامل بنحو 83.523 مليون جنيه بالسالب في 30 يونيو عام 2021.

وردت الشركة، أن خسارة العام المالي 2020/2021، تتركز في نحو 2.3 مليون جنيه لبيع المخزون التام بأقل من تكلفته، حيث ترتفع تكلفة إنتاج أصناف الورق والكرتون وتتجاوز بكثير أعلى أسعار بيع لها بسوق الورق المصري لارتفاع معدلات استهلاكها من الخامات والكيماويات والغاز والكهرباء إلى جانب انخفاض جودة هذه المنتجات عن ميثلاتها بالسوق، وذلك لتقادم خطوط الإنتاج التي تم إنتاح هذه المنتجات عليها واحتياجها إلى تطوير وإعادة تأهيل، بالإضافة إلى إغراق السوق المحلي بمنتجات مستوردة عالية الجودة وبسعر أقل، ونحو 76 مليون جنيه أعباء ثابتة (أجور، خدمات واستشارات، أقساط إهلاك الأصول، إنارة) ونحو 25.2 مليون جنيه فوائد مدينة منها 24.4 مليون جنيه فوائد القروض المستحقة للشركة.