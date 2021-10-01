شكرا لقرائتكم خبر عن 7.7 % نموا بقطاع الشحن الجوي في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) استمرار النمو القوي، على طلب الشحن الجوي في الأسواق العالمية خلال شهر أغسطس الماضي، بـ 7.7 % مقارنة بشهر أغسطس 2019 (8.6 % بالنسبة للعمليات العالمية)، وبقي النمو الإجمالي قويا بالمقارنة مع معدل النمو الوسطي طويل الأمد البالغ حوالي 4.7 %.

وأرجع الاتحاد مقارنة النتائج الشهرية بعام 2019، لتأثير أزمة كوفيد-19 الاستثنائية العام الماضي.

كما أظهرت النتائج تباطؤا طفيفا في وتيرة النمو مقارنة مع يوليو، الذي ارتفع الطلب خلاله بنسبة 8.8 % (مقارنة بمستويات ما قبل كوفيد-19)، مشيرة إلى انتعاش سعة رحلات الشحن في أغسطس، رغم تسجيلها انخفاضاً بنسبة 12.2 % مقارنة بشهر أغسطس 2019 (-13.2 % بالنسبة للعمليات العالمية)، بينما تراجعت مستويات السعة بنسبة 1.6 % على أساس شهري لتسجل أكبر انخفاض لها منذ يناير الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن الظروف الاقتصادية، واصلت دعمها لنمو قطاع الشحن الجوي، لكن بدرجة أقل بقليل مقارنة بالأشهر السابقة، ما يشير إلى وصول نمو قطاع التصنيع العالمي إلى ذروته.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في أحجام الشحن الدولي بنسبة 15.4 % في أغسطس 2021 بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2019، في تحسن ملموس مقارنة بالشهر الماضي 13.4 %.