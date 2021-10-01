شكرا لقرائتكم خبر عن 8.9 مليار ريال.. إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 25 سبتمبر الحالي، بلغت نحو 8.852 مليار ريال، مقارنة بـ 8.373 مليار ريال، في الأسبوع السابق له، مرتفعة بنسبة 5.7 %، فيما بلغ عدد العمليات 103.627 مليون عملية، مقابل 104.519 مليون عملية، بانخفاض قدره 5.2 %.

وبحسب تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية، تصدر قطاع المطاعم والمقاهي قائمة القطاعات الأكثر قيمة في عمليات نقاط البيع بنحو 1.245 مليار ريال، مقابل 1.149 مليار ريال، بارتفاع قدره 8.4 %، فيما زاد عدد العمليات بنحو 0.3 %، مسجلا 29.817 مليون عملية، مقابل 29.718 مليون عملية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الأطعمة والمشروبات جاء في المرتبة الثانية بقيمة عمليات بلغت 1.212 مليار ريال، مقابل 1.246 مليار ريال، منخفضة بنسبة 2.8 % في قيمة العمليات عن الأسبوع السابق له، فيما تراجع عدد العمليات بنسبة 4.4 %، مسجلا 25.037 مليون عملية، مقابل 26.181 مليون عملية.

ولفت التقرير إلى أن قطاع السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت 837.544 مليون ريال، مقابل 806.296 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 3.9 %، بينما في المرتبة الرابعة جاء قطاع الصحة، مسجلا 693.127 مليون ريال، مقابل 661.333 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 4.8 %، فيما جاء خامسا قطاع قطاع الملابس والأحذية بقيمة عمليات بلغت نحو 635.716 مليون ريال، مقابل 540.578 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 17.6 %.

وأوضح التقرير أن قطاع محطات الوقود جاء في المرتبة السادسة بقيمة عمليات بلغت نحو 563.814 مليون ريال، مقابل 559.320 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 0.8 %.

ووفقا للتقرير، جاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 2.802 مليار ريال، مقابل 2.684 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 4.4 %، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.434 مليار ريال، مقابل 1.335 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 7.4 %، بينما جاءت في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 470.340 مليون ريال، مقابل 450.893 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 4.3 %، وفي المرتبة الرابعة جاءت المدينة المنورة بقيمة عمليات بلغت 329.130 مليون ريال، مقابل 296.552 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 11 %، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة مدينة الخبر بقيمة عمليات بلغت 315.664 مليون ريال، مقابل 283.639 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 11.3 % على أساس أسبوعي.